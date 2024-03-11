Череповчанин отправится в тюрьму за содержание наркопритона в своей квартире

32-летний ранее судимый череповчанин обустроил наркопритон в своей квартире, а плату за предоставление помещения брал наркотиками, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Квартира находится в одном из домов на улице Боршодской в Череповце. В период с декабря 2022 года до сентября 2023 года мужчина постоянно предоставлял ее знакомым для употребления наркотиков. Благодаря этому, у череповчанина всегда были вещества для личного употребления, так как он сам страдает наркозависимостью.

Мужчина создавал в квартире комфортные условия для приготовления и употребления наркотиков. Он предоставлял мебель для удобного размещения, прибирался, регулировал посещаемость, обеспечивал безопасность посетителей.

32-летнего череповчанина обвинили в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств. На суде он не признал вину, пояснив, что заранее не знал о намерениях знакомых. При этом он не запрещал изготавливать и употреблять в его квартире наркотики.

С учетом предыдущих судимостей ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.