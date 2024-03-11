Жителя Тарноги осудили за публичное оскорбление знакомой

[ Общество ]

47-летнего жителя Тарноги признали виновным в публичном оскорблении женщины в сообществе «Сплетник Тарноги» в соцсети ВКонтакте, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В группе мужчина написал комментарий в адрес своей сверстницы, называя ее «гнилой бабкой», «очень вредной», «настырной и злопамятной». Потерпевшая восприняла это как оскорбление чести и достоинства и обратилась в полицию.

Была проведена экспертиза, согласно результатам которой в выражениях содержится значение унизительной оценки женщины. Например, в комментарии правонарушитель сообщает, что потерпевшая является самой плохой из известных ему старых женщин («хуже бабки не встречал»), перечисляет ее отрицательные личные качества («очень вредная», «настырная и злопамятная»), использует к ней номинацию «гнилая бабка», которая в данном контексте имеет значение «порочный, аморальный».

Теперь правонарушителю придется выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

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