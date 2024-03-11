Вологодские синоптики обещают долгожданное потепление

[ Общество ]

На предстоящей неделе в Вологодской области ожидается долгожданное потепление. Правда, придет оно во второй половине недели.

В первой половине недели погоду в регионе будет определять Скандинавский антициклон, сохранится облачная погода, местами пройдут осадки. Дневные температуры составят до +2 градусов в понедельник и вторник, в среду столбики термометров поднимутся до +5 градусов.  

«Начиная с четверга и до конца недели, погодная инициатива перейдет к теплым атлантическим циклонам, начнется потепление, среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В пятницу и в выходные дни в Вологодской области установятся положительные температуры, ночью ожидается от -1 до +3 градусов, днем до +7 градусов. Потепление будет сопровождаться облачной погодой и осадками.

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