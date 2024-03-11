Пять медалей завоевали вологодские лыжницы на Всероссийской зимней универсиаде

[ Спорт ]

5 медалей завоевали вологодские лыжницы на Всероссийской зимней Универсиаде, которая прошла в Красноярске с 4 по 11 марта. В соревнованиях приняли участие юниоры и юниорки (17-25 лет).

Наши землячки, сейчас студентки пензенского госуниверситета Алина Пеклецова и Арина Каличева завоевали 3 золотые медали, серебро и бронзу.

Алина Пеклецова выиграла гонки на дистанции 5 км классическим стилем, 5 км свободным стилем, а также вместе с Ариной Каличевой стала победителем эстафеты 3х5 км в составе сборной ПГУ.

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