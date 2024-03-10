Череповецкий «Алмаз» с поражений начал игры плей-офф

Череповецкий «Алмаз» начал с двух поражений плей-офф Молодёжной хоккейной лиги против МХК «Динамо».

Встречи четвертой и пятой команды Западной конференции прошли в Москве 8 и 9 марта. В первой игре череповчане проиграли 2:3.

Во второй «Алмаз» дважды вел в счёте в две шайбы - 2:0 после голов Александра Шилова в первом периоде и Максима Авраменко, который реализовал большинство в середине второго.

Однако команда не смогла удержать своё преимущество. Вскоре после третьей заброшенной шайбы череповчан динамовская «молодёжка» сократила свое отставание до минимума, а в третьем периоде не только сравняла счёт, но и вырвала победу 4:3, забросив решающую шайбу за две с половиной минуты до финальной сирены.

При счёте 2:0 в пользу москвичей серия до трех побед переезжает в Череповец, где команды встретятся 12 марта. В случае поражения в этом матче «Алмаз», как и «Северсталь» ранее, завершит сезон досрочно.