Вологодская лыжница осталась цела во время инцидента на соревнованиях в Сочи

Представительница Вологодской области – лыжница Дарья Летовальцева из Тарноги не пострадала во время массового падения спортсменок на XII Зимней Спартакиаде учащихся России 2024 в Сочи.

Происшествие случилось 8 марта во время гонки на 10 километров. Погодные условия оказались не лучшими: туман и обледенение трассы на спуске с горы привели к травмирования спортсменок. На этом участке лыжники развивают скорость до 70 километров в час. Многие участвовавшие девушки 17-18 лет не смогли устоять на лыжах, начали падать, и в них врезались следующие спортсменки.

В результате ЧП, 14 лыжниц не смогли финишировать из-за полученных травм во время падения. Несколько спортсменок были госпитализированы с переломами рук, ног, шейных позвонков, сотрясениями. Тем не менее, организаторы не остановили соревнования.

По информации ИА «Вологда Регион» Дарья Летовальцева тоже упала во время прохождения трассы, но не получила серьезных травм. К финишу она пришла на 27-й позиции.