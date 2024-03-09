Иностранец вынудил жительницу Белозерска оформить кредиты на 700 тысяч рублей

49-летняя жительница Белозерска обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Она рассказала, что в январе в одном из мессенджеров познакомилась с мужчиной, который проживает в одной из арабских стран.

Они долго переписывались, после чего мужчина пообещал отправить посылку со сбережениями в виде иностранной валюты. При этом он убедил женщину оформить на себя кредиты. Что она делала в течение 1,5 месяцев, полностью доверяя иностранцу. Женщина оформила четыре кредита на сумму порядка 700 тысяч рублей, а деньги переводила на различные банковские счета.