В центре Вологды иномарка сбила пешехода

ДТП произошло сегодня около шести часов утра на улице Предтеченской у дома №8 в областном центре.

По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автомобиля «Kia Sportage» ехал в сторону улицы Зосимовской. В это время 26-летний мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте. «Kia» сбила пешехода. От удара пострадавшего отбросило на автомобиль "Nissan X-Trail" под управлением 76-летнего мужчины, который двигался по полосе встречного движения.

В результате ДТП, пешеход получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его доставила в больницу бригада скорой помощи.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.