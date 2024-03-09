"Северсталь" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 5:1

Череповецкая «Северсталь» завершила своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. В пятом, решающем матче 1/8 финала, череповецкие хоккеисты проиграли московскому «Спартаку».



Счёт был открыт в середине первой двадцатиминутки, когда Александр Беляев вывел "красно-белых" вперёд. Ключевым в матче стал второй период, хозяева в течении восьми минут трижды поразили ворота череповчан, заставив тренерский штаб «Северстали» пойти на замену вратаря, и вместо Александра Самойлова вышел Георгий Волков. Вскоре после этого "сталеварам" удалось отыграть одну шайбу: гол забил Николай Буренков.



В середине третьего периода Егор Филин вновь делает преимущество московская команда в четыре шайбы, устанавливая окончательный счёт 5:1 в матче и 4:1 в серии. «Спартак» продолжает свое движение по сетке плей-офф. А «Северсталь», как и в прошлом году, завершила свое выступление уже после первого раунда.