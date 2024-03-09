"Северсталь" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 5:1

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» завершила своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. В пятом, решающем матче 1/8 финала, череповецкие хоккеисты проиграли московскому «Спартаку».

Счёт был открыт в середине первой двадцатиминутки, когда Александр Беляев вывел "красно-белых" вперёд. Ключевым в матче стал второй период, хозяева в течении восьми минут трижды поразили ворота череповчан, заставив тренерский штаб «Северстали» пойти на замену вратаря, и вместо Александра Самойлова вышел Георгий Волков. Вскоре после этого "сталеварам" удалось отыграть одну шайбу: гол забил Николай Буренков.

В середине третьего периода Егор Филин вновь делает преимущество московская команда в четыре шайбы, устанавливая окончательный счёт 5:1 в матче и 4:1 в серии. «Спартак» продолжает свое движение по сетке плей-офф. А «Северсталь», как и в прошлом году, завершила свое выступление уже после первого раунда.

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Фото: ХК "Северсталь"
 

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