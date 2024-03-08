Череповецкая «Северянка» одержала две победы в 10 туре чемпионата России по волейболу среди команды высшей лиги «А».

Игры против «Омички» и «Тюмени» завершились с одинаковым счётом - 3:1 в пользу подопечных Вадима Панкова. Накануне самой результативной в составе череповецкой команды стала Анастасия Черняева, набравшая 23 очка.

«Сегодня хорошо получилось отыграть концовки за исключением первой партии. Сегодняшняя игра получилась сложнее, думаю, из-за того, что недонастроились. Плюс вчера матч был эмоциональный, и сегодня был в этом плане легкий спад. Почему не получается снизить количество ошибок? Думаю, из-за потери концентрации. Смогли вытащить четвертый сет с 21:24, так как мы ехали сюда за победами, поэтому и собрались. Для нас сейчас каждое очко на вес золота», - сказала диагональная «Северянки» Светлана Ерлыкова после матча против «Тюмени».

Сегодня у команд день отдыха, а 10 тур предварительного этапа высшей лиги «А» продолжится в Санкт-Петербурге в выходные. Череповчанкам вновь предстоит сыграть с командами из Тюмени и Омска.

Добавим, что «Северянка» сейчас занимает 4 место в турнирной таблице.