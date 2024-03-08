Движение по одной половине кувшиновского моста могут запустить уже в апреле

ООО «Строймост» завершает работы по укладке самого длинного пролета моста через реку Вологда, соединяющего поселок Кувшиново с областным центром.

«Сейчас проводим работы по монтажу среднего пролета, длина балок составляет 33 метра. Из восьми таких балок установлено пять. Также бетоном заливают береговую опору №4. На следующей неделе на одном из берегов планируем закончить монтаж балок длиной 24 метра. Будем готовиться к запуску движения по временной проезжей части. Организовать его предполагается в апреле», – рассказал директор компании ООО «Строймост» Андрей Валдаев.

Кувшиновский мост будет расширен с 5 до 9 метров за счет строительства новой половины сооружения. По проекту предусмотрена установка четырех дополнительных опор: двух береговых и двух в русле реки.

«Из-за монтажа самых длинных балок мы были вынуждены временно перекрывать движение транспорта. Балки с левого и правого берегов будут монтировать без перекрытия движения. Сейчас все работы идут в графике. Планируется, что в апреле запустим пешеходное и транспортное движение по одной стороне моста, а также приступим к демонтажу временной конструкции. Сейчас самая главная задача – обеспечить беспрепятственное прохождение паводка», – уточнил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее, напомним, Сергей Воропанов заявлял, что временный объезд моста может во время паводка создать на реке ледяной затор.