Движение по одной половине кувшиновского моста могут запустить уже в апреле

[ Общество ]

ООО «Строймост» завершает работы по укладке самого длинного пролета моста через реку Вологда, соединяющего поселок Кувшиново с областным центром.

«Сейчас проводим работы по монтажу среднего пролета, длина балок составляет 33 метра. Из восьми таких балок установлено пять. Также бетоном заливают береговую опору №4. На следующей неделе на одном из берегов планируем закончить монтаж балок длиной 24 метра. Будем готовиться к запуску движения по временной проезжей части. Организовать его предполагается в апреле», – рассказал директор компании ООО «Строймост» Андрей Валдаев.

Кувшиновский мост будет расширен с 5 до 9 метров за счет строительства новой половины сооружения. По проекту предусмотрена установка четырех дополнительных опор: двух береговых и двух в русле реки.

«Из-за монтажа самых длинных балок мы были вынуждены временно перекрывать движение транспорта. Балки с левого и правого берегов будут монтировать без перекрытия движения. Сейчас все работы идут в графике. Планируется, что в апреле запустим пешеходное и транспортное движение по одной стороне моста, а также приступим к демонтажу временной конструкции. Сейчас самая главная задача – обеспечить беспрепятственное прохождение паводка», – уточнил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее, напомним, Сергей Воропанов заявлял, что временный объезд моста может во время паводка создать на реке ледяной затор.

Теги:
Кувшиновский мост капитальный ремонт
Пресс-служба администрации города Вологда
 

Последние новости

Череповецкая «Северянка» одержала две победы в 10 туре чемпионата России по волейболу
Движение по одной половине кувшиновского моста могут запустить уже в апреле
«Чеваката» разгромила на выезде новочеркасский «Платов»
Беспилотник атаковал сегодня «Северсталь» в Череповце
Двухлетний мальчик госпитализирован в результате ДТП в Вологде
Два автомобиля загорелись в Череповце за сутки
Череповчан испугал громкий хлопок ранним утром
В этом году выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ
В вологодских школах заменят 2500 окон
Скандинавский антициклон принесет похолодание до -20 градусов