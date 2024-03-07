Два автомобиля загорелись в Череповце за сутки

О первом возгорании стало известно вчера, около часа дня, благодаря очевидцу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Свидетель рассказал пожарной службе, что из-под капота автомобиля «ВАЗ-Niva 212140» идет черный дым. Машина была припаркована на улице Парковой около дома №3. Пожарным удалось потушить огонь на площади 2 квадратных метра.

Второй пожар произошел около часа ночи. Загорелся автомобиль «GREAT WALL», стоявший возле дома №42 на улице Рыбинской. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров.

В обоих случаях причиной пожара специалисты считают недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства.