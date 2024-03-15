В этом году выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ

В 2024 году появится возможность пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов, что предлагаются на выбор. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», - сказал чиновник.

Напомним, такую инициативу выдвинул президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля.

Пересдать экзамен можно будет до окончания приемной кампании в вузах. Для этого выпускнику необходимо будет написать заявление о пересдаче, отказаться от предыдущих результатов и снова написать экзамен в резервный день.

Отметим, что в этом году ЕГЭ проходит с 23 мая по 18 июня. Конкурсные списки поступающих опубликуют 27 июля.