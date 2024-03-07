В вологодских школах заменят 2500 окон

В Вологде стартовала новая городская программа. В рамках нее в школах заменят 2500 окон. Об это рассказал мэр города Сергей Воропанов.

«Важно, чтобы наши дети имели возможность не только получать качественное образование, но и заниматься в комфортных условиях. Немаловажной составляющей являются окна. Совместно с педагогами и городским родительским комитетом мы проверили надежность всех окон и составили план по их ремонту. В первую очередь, работы начнутся в тех учреждениях, где проблема требует срочного решения. Всего планируется обновить порядка 2500 конструкций», – прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме того, в 2024 году в девяти школах и четырех детских садах Вологды запланирован капитальный ремонт. На эти цели выделят 1,8 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней.