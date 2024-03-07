Скандинавский антициклон принесет похолодание до -20 градусов

Неустойчивая погода сохранится в Вологодской области в конце текущей недели. Завтра, 8 марта, атмосферный фронт принесет умеренные осадки в виде мокрого снега, при этом дневные температуры повысятся до +2 градусов.

Правда, уже в субботу начнется усиление скандинавского антициклона, с которым в регион придет похолодание. Температура ночью может опуститься до -13 градусов, дневные значение температуры составят от -1 до -6 градусов.

Еще холоднее будет в воскресенье, когда на востоке области в ночные часы столбики термометров будут показывать до -20 градусов. При этом днем благодаря малооблачной погоде и мартовскому солнцу воздух также будет прогреваться до значений от -1 до -6 градусов.

Примерно такая же погода сохранится в регионе и в первые дни следующей недели.

По предварительным данным, вторая половина недели ожидается чуть теплей.