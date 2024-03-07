Миллион за ребёнка и качественный хлеб: что обещают вологжанам кандидаты в президенты

До выборов президента России осталось около недели. Мы проанализировали, чем занимаются кандидаты: Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и представитель КПРФ Николай Харитонов.

Увеличить реальную поддержку семей, чтобы поднять демографию — с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Он выступил за то, чтобы увеличить маткапитал за первого ребёнка до миллиона рублей, а за второго и последующих — до полутора миллионов. Он уверен, что эта мера поможет молодым семьям принять решение о рождении детей.

«В первую очередь людям нужно собственное жильё. Нельзя планировать большую семью, ютясь в одной квартире с родителями или снимая крохотную студию, где тесно даже вдвоём. Из-за бытовых проблем у нас 70% браков заканчиваются разводами. Чтобы это исправить, у нас часто предлагают экзотические меры на манер запрета абортов. Это неправильно. Лучше помочь людям материально. Маткапитал в миллион рублей поможет хотя бы с первоначальным взносом по ипотеке. А выплаты за второго и третьего ребёнка позволят полностью закрыть вопрос с жильём. У людей появится уверенность в завтрашнем дне», — считает Владислав Даванков.

Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

«Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остаётся её главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм. Многонациональное единство для нас — величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество», — заявил Владимир Путин.

Леонид Слуцкий акцентировал внимание на международной повестке. В частности, он в своём Telegram-канале оставил своё обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

«Канцлер Шольц должен дать объяснение относительно планов подготовки атаки на Крымский мост с помощью немецких Taurus. Тут Бундестагу впору не резолюции строчить с призывами к новым поставкам вооружений киевскому режиму, а проводить всестороннее расследование роли немецких военнослужащих в прокси-войне против России», — уверен кандидат от ЛДПР.

Николай Харитонов посетили хлебозавод «Щёлковохлеб», где пообщался с руководством.

«На комбинате «Щёлковохлеб» выпускают 220 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция замечательная. Имеет множество призов, международных и российских наград. Щёлковский хлеб разбирают и торговые сети, и покупатели. На территории предприятия есть храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Рядом с ним установлен памятник преподобным Спиридону и Никодиму, просфорникам Печерским — покровителям хлебопеков. Хорошее место», — сделал вывод кандидат от КПРФ.

Напомним, выборы президента России пройдут 15–17 марта.