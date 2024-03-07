Администрация Устюженского округа выплатит ущерб за поврежденный автомобиль

В Устюжне районный суд взыскал ущерб с администрации округа за упавшее на автомобиль дерево. В суд на администрацию подал владелец поврежденного автомобиля.

Как следует из искового заявления, его супруга припарковала автомобиль Hyundai Creta на улице Карла Маркса, а когда вернулась, обнаружила, что на машину упало дерево. Стоимость восстановительного ремонта составила 114,3 тысячи рублей, а утрата товарной стоимости – 38,7 тысяч рублей.

«На суде представитель ответчика настаивала на том, что автомобиль был припаркован в месте, не являющемся автостоянкой», - рассказали в областном суде.

Правда, правила парковки при этом не были нарушены, поскольку знаков, запрещающих стоянку, не было.

«В ходе проверки было доказано, что данная территория относится к неразграниченной государственной собственности, то есть является собственностью администрации округа, а не придомовой. Метеорологи подтвердили, что в этот день скорость ветра была не велика, по мнению суда, это не могло привести к падению сухостоя», - также уточнили в суде.

Представители Фемиды пришли к выводу, что администрация округа не выполнила обязательства по вырубке сухостойного дерева и взыскали с нее 153 тысячи рублей в качестве материального ущерба, а также почти 14 тысяч рублей судебных издержек.