Стало известно, какие тротуары будут отремонтированы в Вологде в этом году

Администрация Вологды опубликовала список тротуаров, которые будут отремонтированы в городе в этом году. В список вошли 38 участков пешеходных зон, расположенных вдоль городских улиц. На ремонт из областного бюджета выделено 104, 4 млн рублей.

«Мы много сил и средств вкладываем в ремонт и строительство городских дорог, но не менее важно заниматься пешеходной инфраструктурой. В этом году отремонтируем 38 участков общей площадью более 19, 5 тыс. м2. В список вошли тротуары в разных районах города, которые требуют обновления в первую очередь. При формировании реестра были учтены пожелания ТОСов и сообщения вологжан. В ближайшее время объявим конкурсные процедуры, с наступлением дорожного сезона начнем работы. Ремонты тротуаров планируем завершить к началу осени», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В список на ремонт вошли следующие участки:

