Стало известно, какие тротуары будут отремонтированы в Вологде в этом году

[ Общество ]

Администрация Вологды опубликовала список тротуаров, которые будут отремонтированы в городе в этом году. В список вошли 38 участков пешеходных зон, расположенных вдоль городских улиц. На ремонт из областного бюджета выделено 104, 4 млн рублей.

«Мы много сил и средств вкладываем в ремонт и строительство городских дорог, но не менее важно заниматься пешеходной инфраструктурой. В этом году отремонтируем 38 участков общей площадью более 19, 5 тыс. м2.  В список вошли тротуары в разных районах города, которые требуют обновления в первую очередь. При формировании реестра были учтены пожелания ТОСов и сообщения вологжан. В ближайшее время объявим конкурсные процедуры, с наступлением дорожного сезона начнем работы. Ремонты тротуаров планируем завершить к началу осени», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В список на ремонт вошли следующие участки:
 

1

Проспект Победы, 89 

20

ул. Панкратова от ул. Щетинина до ул. Южакова

 

2

Участок от Вет. Лечебницы по Пошехонскому шоссе и далее вдоль Окружного шоссе

21

Старо-Кирилловское шоссе, подход к пешеходному переходу от остановки Ананьино

3

ул. Планерная от ул. Можайского до ул. С. Преминина

22

ул. Бурмагиных, 21-23

4

ул.  Рыбная от ул. Луначарского в сторону «Нестле»

23

ул. М. Ульяновой,  2

5

ул. Козленская, 83-87

24

ул. Лермонтова, 15

6

ул. Благовещенская, 20-22

25

ул. Чернышевского, 114

7

ул. Чернышевского, 69а-69

26

ул. Подлесная от границы города до ул. Шмидта (с. Молочное)

8

ул. Пугачева, 79 со стороны ул. К. Маркса и вдоль ул. Пугачева

27

ул. Первомайская от ул. Чехова до ул. Ветошкина (четная сторона)

9

ул. Центральная (нечётная сторона)

28

ул. Ленина, 1-9

10

ул. Ананьинская, 45 до остановки «Пруды» (нечётная сторона)

29

ул. Дальняя, 20-26

11

ул. Горького, 76 - 54

30

ул. Северная, 12-14

12

ул. Добролюбова вдоль парка Ветеранов

31

ул. Благовещенская, 9

13

ул. Трудовая от ул. Чернышевского до ул. Трудовая, 3 

32

ул. Лечебная от ул. Ильюшина до ул. Лечебная, 32

14

ул. Хлюстова  (четная сторона)

33

ул. Новгородская, 40

18

ул. Ударников (по одной стороне)

34

Старое шоссе, 8, подход к пешеходному переходу

16

ул. Некрасова, 76

35

ул. Яшина, вдоль дома по ул. Герцена, 94

17

ул. Козленская, 74-78

36

ул. Мальцева, 1-3 

18

ул. Козленская от ул. Зосимовская, 38 до ул. Козленская, 43

37

Замена брусчатки от буквы «О» до памятника 800-летия (вдоль реки)

19

ул. Прядильщиков от ул. Беляева до ул. Московской (нечетная сторона)

38

ул. Чернышевского от ул. Некрасова до пер. Кривой
(нечетная сторона)

 

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ремонт дорог тротуары
 

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