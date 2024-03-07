Стало известно, какие тротуары будут отремонтированы в Вологде в этом году

Администрация Вологды опубликовала список тротуаров, которые будут отремонтированы в городе в этом году. В список вошли 38 участков пешеходных зон, расположенных вдоль городских улиц. На ремонт из областного бюджета выделено 104, 4 млн рублей.
«Мы много сил и средств вкладываем в ремонт и строительство городских дорог, но не менее важно заниматься пешеходной инфраструктурой. В этом году отремонтируем 38 участков общей площадью более 19, 5 тыс. м2. В список вошли тротуары в разных районах города, которые требуют обновления в первую очередь. При формировании реестра были учтены пожелания ТОСов и сообщения вологжан. В ближайшее время объявим конкурсные процедуры, с наступлением дорожного сезона начнем работы. Ремонты тротуаров планируем завершить к началу осени», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.
В список на ремонт вошли следующие участки:
|
1
|
Проспект Победы, 89
|
20
|
ул. Панкратова от ул. Щетинина до ул. Южакова
|
2
|
Участок от Вет. Лечебницы по Пошехонскому шоссе и далее вдоль Окружного шоссе
|
21
|
Старо-Кирилловское шоссе, подход к пешеходному переходу от остановки Ананьино
|
3
|
ул. Планерная от ул. Можайского до ул. С. Преминина
|
22
|
ул. Бурмагиных, 21-23
|
4
|
ул. Рыбная от ул. Луначарского в сторону «Нестле»
|
23
|
ул. М. Ульяновой, 2
|
5
|
ул. Козленская, 83-87
|
24
|
ул. Лермонтова, 15
|
6
|
ул. Благовещенская, 20-22
|
25
|
ул. Чернышевского, 114
|
7
|
ул. Чернышевского, 69а-69
|
26
|
ул. Подлесная от границы города до ул. Шмидта (с. Молочное)
|
8
|
ул. Пугачева, 79 со стороны ул. К. Маркса и вдоль ул. Пугачева
|
27
|
ул. Первомайская от ул. Чехова до ул. Ветошкина (четная сторона)
|
9
|
ул. Центральная (нечётная сторона)
|
28
|
ул. Ленина, 1-9
|
10
|
ул. Ананьинская, 45 до остановки «Пруды» (нечётная сторона)
|
29
|
ул. Дальняя, 20-26
|
11
|
ул. Горького, 76 - 54
|
30
|
ул. Северная, 12-14
|
12
|
ул. Добролюбова вдоль парка Ветеранов
|
31
|
ул. Благовещенская, 9
|
13
|
ул. Трудовая от ул. Чернышевского до ул. Трудовая, 3
|
32
|
ул. Лечебная от ул. Ильюшина до ул. Лечебная, 32
|
14
|
ул. Хлюстова (четная сторона)
|
33
|
ул. Новгородская, 40
|
18
|
ул. Ударников (по одной стороне)
|
34
|
Старое шоссе, 8, подход к пешеходному переходу
|
16
|
ул. Некрасова, 76
|
35
|
ул. Яшина, вдоль дома по ул. Герцена, 94
|
17
|
ул. Козленская, 74-78
|
36
|
ул. Мальцева, 1-3
|
18
|
ул. Козленская от ул. Зосимовская, 38 до ул. Козленская, 43
|
37
|
Замена брусчатки от буквы «О» до памятника 800-летия (вдоль реки)
|
19
|
ул. Прядильщиков от ул. Беляева до ул. Московской (нечетная сторона)
|
38
|
ул. Чернышевского от ул. Некрасова до пер. Кривой