Вологжанин умудрился перевернуть свой внедорожник на крышу

В Вологде сегодня утром произошло необычное ДТП, из-а которого образовалась огромная пробка на Пошехонском шоссе. Судя по записи видеокамер, опубликованной в группе Baza.net, водитель внедорожника Mitsubishi Outlander поворачивал с улицы Ярославская налево из правого ряда на Пошехонское шоссе, подрезав при этом другой автомобиль.

Правда, водитель Mitsubishi не вписался в поворот и зацепил сугроб на обочине дороге. Автомобиль в результате столкновения с сугробом перевернулся на крышу, перегородив проезжую часть. По свидетельству вологжан, в результате на Пошехонском шоссе в сторону Горбатого моста утром образовалась огромная пробка.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.