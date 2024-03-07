Вологжанин умудрился перевернуть свой внедорожник на крышу

[ Происшествия ]

В Вологде сегодня утром произошло необычное ДТП, из-а которого образовалась огромная пробка на Пошехонском шоссе. Судя по записи видеокамер, опубликованной в группе Baza.net, водитель внедорожника Mitsubishi Outlander поворачивал с улицы Ярославская налево из правого ряда на Пошехонское шоссе, подрезав при этом другой автомобиль.

Правда, водитель Mitsubishi не вписался в поворот и зацепил сугроб на обочине дороге. Автомобиль в результате столкновения с сугробом перевернулся на крышу, перегородив проезжую часть. По свидетельству вологжан, в результате на Пошехонском шоссе в сторону Горбатого моста утром образовалась огромная пробка.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

 

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