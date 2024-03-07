Устроивший кровавые разборки вологжанин сядет на скамью подсудимых

Следствие завершило расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре прошлого года после кровавых разборок в Вологде. Тогда в результате конфликта был убит 47-летний мужчина, а 24-летнему вологжанину, получившему пулевое ранение, удалось убежать с места преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, около одного из домов по улице Герцена произошел конфликт между потерпевшими и 34-летним местным жителем, бывшим в состоянии опьянения.

«В ходе конфликта обвиняемый из имевшегося при себе пистолета произвел по одному выстрелу в спину каждому из потерпевших, которые, увидев оружие, попытались убежать. При этом 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия от проникающего пулевого ранения груди, 24-летнему мужчине, которому было причинено пулевое ранение в поясничную область, удалось убежать», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Как выяснилось, подозреваемый приобрел пистолет в период с 2015 по 2023 год и возил в багажнике своего автомобиля.

«Покинувший место происшествия фигурант, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство и побои, был установлен полицейскими по горячим следам по месту своего жительства, в последующем задержан сотрудниками территориального следственного отдела и заключен под стражу», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статьям за убийство, покушение на убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, завершено. В ближайшее время дело будет передано в суд.