Россельхознадзор озаботился фитосанитарным состоянием тюльпанов в Вологде

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в преддверии 8 марта проверили фитосанитарное состояние тюльпанов, пригодных для составления букетов, на цветоводческом предприятии Вологды.

«Каждую весну в преддверии Международного женского дня здесь выращивается более миллиона тюльпанов. Прежде чем цветы попадут к покупателям, специалисты ведомства проверяют их на наличие карантинных вредителей», - пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

В региональном ведомстве рассказали, что основную опасность для цветочных культур представляет западный цветочный трипс – насекомые, которые включены в перечень карантинных объектов.

Западный цветочный трипс — вредное насекомое длиной около 1 миллиметра, которое преимущественно обитает в тепличных условиях, поскольку там для него наиболее благоприятная среда существования. Чаще всего цветочные трипсы поражают декоративные культуры.

Впрочем, проверенная на предприятии цветочная продукция, как уточнили в ведомстве, соответствует фитосанитарным требованиям закона.