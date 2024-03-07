В Вологде выбрали «Любимого воспитателя»

В Вологде подвели итоги городского конкурса «Любимый воспитатель». В финале состязались 10 педагогов дошкольных образовательных учреждений города. Творческие номера вологжан оценили члены жюри совместно с мэром города Сергеем Воропановым и представителями депутатского корпуса.

Как сообщалось ранее, народным интернет-голосованием первым финалистом конкурса стала воспитатель детского сада №41 «Ветерок» Екатерина Кузнецова, которая автоматически прошла в финал конкурса.

В рамках второго этапа по результатам написания эссе в финал вышли 9 человек: Тамара Харитонова (ДОО №20), Светлана Бризинская (ДОО №30), Марина Коновалова (ДОО №33), Надежда Некрасова (ДОО №49), Елена Смирнова (ДОО №80), Ирина Тарасова (ДОО №92), Елена Вольнова (ДОО №96), Марина Федорчук (ДОО №116) и Ольга Пугачева (ДОО №117).

По решению членов жюри, победителями конкурса стали все финалисты состязания. Сергей Воропанов вручил педагогам дипломы мэра Вологды.

«Проект «Любимый воспитатель» получил колоссальную поддержку и отклик в сердцах родителей, выпускников детских садов и стал поистине народным. Каждый голос – это признание высокого мастерства людей, благодаря которым наши дети становятся активными гражданами родного города, области и страны. В 2024 году, который объявлен Президентом России «Годом семьи», приоритетной задачей для города остается устойчивое развитие системы «Образования», в том числе основанное на семейных традициях и ценностях, которые будут реализованы в новом национальном проекте «Семья». Союз семьи и педагогов – это эффективные инвестиции в будущее нашего города», – прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Конкурс «Любимый воспитатель» проходит в Вологде с 2016 года, - пояснили в пресс-службе городской администрации.