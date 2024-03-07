Хоккеисты «Северстали» оказались на грани вылета из плей-офф

Череповецкая «Северсталь» накануне сыграла на своем льду очередной мачт с московским «Спартаком» в серии до четырех побед. До вчерашнего дня в серии уже было сыграно три матча и общий счет оказался в пользу «Спартака – 2:1.

Гости, как и в предыдущих матчах, забили первыми, это сделал Герман Рубцов. В целом первый период прошел с небольшим преимуществом «Спартака».

На 23-й секунде второго отрезка игры отличился череповчанин Данил Аймурзин с передачи Кирилла Пилипенко, который проводил двухсотую игру в КХЛ. Оба набрали очки в четвертом матче подряд.

В середине периода спартаковцы получили второе удаление, но в меньшинстве Андрей Локтионов и Цыплаков убежали к воротам «Северстали» и не упустили свой шанс. Впрочем, у череповчан вскоре тот же дуэт Аймурзин — Пилипенко снова сравнял счёт.

В третьем периоде продолжился обмен голами. На шайбу Ивана Морозова, набравшего сотое очко в КХЛ, ответил точным броском Пилипенко; на вторую шайбу Морозова — Егор Степанов, за 15 секунд до сирены, когда ворота «Северстали» уже были пустыми.

В начале овертайма победу «Спартаку» принес гол Михаила Чайковски. Таким образом, общий счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу московского «Спартака».