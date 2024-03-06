Администрация вологодского губернатора сменила название

[ Общество ]

Администрация губернатора Вологодской области сменила вывеску. Теперь она будет называться департаментом организационного обеспечения деятельности губернатора Вологодской области. Как сегодня сообщает портал GorodVo, постановление о переименовании администрации подписано Георгием Филимоновым.  

За новой структурой останутся те же функции, что и за бывшей администрацией. Правда, организационным обеспечением управленческой деятельностью губернатора будет заниматься недавно созданный секретариат губернатора.

По информации Telegram-канала «Вологодской канвой», руководить секретариатом губернатора будет Ксения Севастьянова, которая работает в команде Филимонова с 2021 года. Она занимала должность советника зампредседателя правительства Московской области, затем стала советником врио губернатора Вологодской области.  

Сотникова

Департамент организационного обеспечения деятельности губернатора «будет согласовывать осуществление международных связей органами местного самоуправления, получать информацию об осуществлении этими органами таких связей и их результатах, регистрировать соглашения органов местного самоуправления об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, а также оказывать им соответствующую правовую, организационную и методическую поддержку», - сообщает GorodVo.

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