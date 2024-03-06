Содержать дороги местного значения на Вологодчине будут муниципальные казенные учреждения

В Вологодской области будут созданы муниципальные казенные учреждения для содержания дорог местного значения. Причина такого решения – рост числа жалоб от местных жителей из-за неудовлетворительного содержания дорог. Как показал мониторинг ситуации, подрядные организации в большинстве случаев работают неэффективно. В свою очередь у местных администраций нет рычагов для экстренного реагирования на жалобы, а собственной техники, которую можно направить на содержание дорожной сети, в большинстве случаев нет.

«В настоящее время у 17 муниципалитетов нет подведомственных организаций, которые контролировали бы текущее содержание улично-дорожной сети. Корректировать ситуацию будем исходя из того, что для начала работы МКУ необходимо как минимум три единицы спецтехники на общую сумму 31 млн рублей. Далее при необходимости парк будет поэтапно расширен до 16 единиц на общую сумму 165 млн рублей», – пояснил на оперативном совещании правительства области начальник департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев.

По его словам, уже к ноябрю новые учреждения должны приступить к работе.