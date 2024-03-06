Прокуратура заставила уволиться из сокольского техникума мошенницу-рецидивистку

Сокольская прокуратура заставила уволиться из местного техникума воспитателя, которая, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, была мошенницей со стажем.

«Установлено, что в техникуме на должность воспитателя была трудоустроена местная жительница, имеющая судимость за совершение пяти тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Воспитатель дважды привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошенничества в сфере недвижимости на территории г. Череповца», - пояснили в региональной прокуратуре.

При этом согласно Трудового кодекса, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, к которым в том числе относится и мошенничество.

По результатам проверки в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, а воспитатель, имеющая судимость, уволилась, - уточнили в региональной прокуратуре.