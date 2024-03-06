В детском лагере «Единство» под Вологдой построят два новых корпуса

В детском лагере «Единство», расположенном в 25 километрах от Вологды, в этом году будут построены два новых деревянных корпуса. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, сегодня властями города был заключен контракт на строительство двух корпусов вместимостью по 48 человек.

Также корпуса будут оснащены залами для мероприятий. В них проведут все коммуникации – отопление, водоснабжение и освещение.

«Ребята будут жить в комнатах на 4 человека, в каждой из которых будет совмещенный санузел. Работы по монтажу начнутся в марте, а сдача запланирована на май», - написал Сергей Воропанов в соцсетях.

Благодаря проведенным коммуникациям, лагерь сможет функционировать круглый год, благодаря чему на его площадке можно будет проводить различные мероприятия в любое время года.

Мэр города также добавил, что строительство корпусов стало возможным благодаря федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». На строительство корпусов из федерального и регионального бюджетов при городском софинансировании будет выделено 62,5 млн рублей. Еще более 95 млн рублей планируется потратить на благоустройство территории, которое включает в себя асфальтирование, установку ограждений и видеокамер, а также строительство стадиона и беговых дорожек.