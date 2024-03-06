Череповецкий ревнивец отправится в колонию за жестокую расправу над бывшей женой

В Череповце районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя поселка Суда, который в мае прошлого года жестоко расправился над своей бывшей женой.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый пригласил бывшую супругу для разговора в садовое товарищество «Аммофос сад №2» под Череповцом. Там в порыве ревности мужчина начал приставать к девушке.

«В ходе ссоры 29-летняя женщина сумела покинуть дом, добежать до автомобильной дороги и сесть в остановившийся автомобиль с незнакомыми ей ранее людьми. В результате преследования с ножом злоумышленник догнал их и причинил незначительные повреждения 72-летнему водителю и 71-летней женщине - пассажиру транспортного средства», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В областной прокуратуре уточнили, что подсудимый сел на заднее сиденье автомобиля и нанес бывшей жене удар ножом в грудь. Женщина пыталась убежать от подсудимого, но он догнал ее и нанес еще более 10 ударов ножом в грудь и в шею. Потерпевшая скончалась в машине скорой помощи, которую вызвали очевидцы происшествия. Сам он также хотел свести счеты с жизнью, однако врачи вовремя оказали ему помощь.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима. Также с него взыскано в качестве компенсации морального вреда 3 млн рублей в пользу 10-летней дочери и по 1 млн рублей в пользу матери и сестры погибшей.