Вологжанка Алина Пеклецова взяла два золота Всероссийской зимней универсиады

[ Спорт ]

Вологжанка Алина Пеклецова, которая в настоящее время является студенткой Пензенского госуниверситета, одержала победы в 5-киллометровой разделке классическим и коньковым ходом.

Еще одна уроженка Вологодской области, воспитанница череповецкого тренера Арина Каличева накануне в «классике» заняла второе место, а в беге коньковым ходом была третьей.

Отметим, что Всероссийская универсиада - 2024 проходит в Красноярске. Вологодскую область представляют студенты Вологодского института права и экономики УФСИН и студентка Вологодского государственного университета.

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