Вологодский суд признал виновной уроженку Можайска в попытке побега из тюрьмы

38-летняя уроженка Можайска Московской области осуждена за попытку побега из вологодской колонии.

Осужденная прибыла в исправительную колонию №1 в Вологде 8 мая 2023 года. Меньше, чем через месяц, женщина задумала сбежать, так как ее не устроил установленный в колонии порядок. Злоумышленница заранее приготовила медицинскую маску и «гражданскую» одежду, которые спрятала за своей тумбой, а позже перенесла в помещение храма.

Вечером 28 мая 2023 года женщина переоделась и попыталась пройти через контрольно-пропускной пункт, назвав фамилию «Иванова». Однако ее не пропустили и задержали.

Подсудимая признала вину полностью. Ее осудили по статье «Покушение на побег из места лишения свободы, лицом, отбывающим наказание». По совокупности с предыдущим приговором женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что женщину осудили еще в 2016 году за хранение и сбыт наркотиков, а именно, марихуаны. Однако отправиться в колонию она должна была только в 2029 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Не дождавшись этого срока, в 2021 году женщина напала на сотрудника полиции и расцарапала ему лицо, из-за того, что правоохранители не давали ей выпить на вокзале. В результате этих действий отсрочку отменили, а несовершеннолетние дети осужденной были переданы отделу опеки.