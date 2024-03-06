«Три возраста женщины» покажут в Вологодском музее-заповеднике

В преддверии Международного женского дня в Вологодском музее-заповеднике пройдет выставка «Три возраста женщины». Открытие состоится 7 марта в 16:00 в художественном отделе музея.

В течение жизни женщина может несколько раз поменять свою роль, быть разной и оставаться музой для художника. Выставка «Три возраста женщины» – это признание в любви женщине – в любом возрасте и любой роли.

На выставке представят более 50 предметов из фондов Вологодского музея-заповедника. Посетители увидят картины Джанны Тутунджан, Евгения Соколова, Георгия Попова, графические работы Василия Сигорского, керамические панно Татьяны Чистяковой, скульптуру Наталии Вяткиной, Текусы Контаревой, Петра Мовчуна и других авторов.

Выставка продлится до 5 мая.

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