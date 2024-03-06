«Без слез не взглянешь. Стыдобища»: Георгий Филимонов о состоянии асфальта на дорогах Вологды

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов раскритиковал дороги областного центра. Как заявил Филимонов накануне на оперативном совещании в правительстве области, нельзя называть нормой отсутствие асфальта на дорогах.

«Антон Евгеньевич (Антон Стрижов – заместитель губернатора – прим. ред.) не даст соврать. Во время совещания я говорю: «Антон Евгеньевич, подойди к окну. Смотрим на эту площадь центральную. Мы вроде не на авдеевском направлении, не под Кременной, не под Сватово, не под Бахмутом (населенные пункты на территории ДНР и ЛНР, находящиеся в зоне боевых действий – прим. ред.). Это что такое с асфальтом? Когда его последний раз вообще делали здесь? 4,5 ярда (миллиарда рублей – прим. ред.) городу выделил тому и другому в равной степени. Я надеюсь, что в конце сезона жители увидят результаты. Без слез не взглянешь. Стыдобища. Асфальта нету. Нельзя называть это нормой и пытаться людям сказать, что это объективная реальность», - заявил Филимонов накануне на оперативном совещании.