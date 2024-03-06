В Череповце подожгли гараж с тремя "Камазами"

[ Происшествия ]

О пожаре стало известно вчера, 5 марта, около пяти часов вечера. Возгорание произошло внутри неэксплуатируемого гаража на улице Любецкой, д. 23/1 в Череповце, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Внутри здания находились три большегруза марки «Камаз». Когда пожарные прибыли на место, то сильнее всего горели колеса, и огонь уже перешел на кабины. Возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров.

Отметим, что в январе 2021 года в этом гараже буже случался пожар. Сейчас причиной возгорания специалисты считают поджог.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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