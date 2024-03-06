Новые лыжные трассы и экотропы появятся на Вологодчине

В Вологодской области реализовывается программа «Парки в лесу», направленная на развитие туристического потенциала особо охраняемых природных территорий. Об этом рассказал врио губернатора Георгий Филимонов на вчерашнем оперативном совещании в Правительстве области.

Сейчас в регионе уже обустраивают две локации, расположенные на землях лесного фонда. Первая – «Лыжня здоровья» находится на маршруте «Семенково – Ермолово». Там появится парковка, домики для обогрева, беседки, детские площадки и системы освещения. Вторым проектом стала лыжная трасса в Устюженском округе.

Георгий Филимонов отметил, что необходимо активнее привлекать инвесторов и предпринимателей для создания рекреационной инфраструктуры в заповедных местах.

Также планируется развивать национальный парк «Русский Север». На данный момент там уже есть визит-центр и пешие маршруты для посетителей с детьми. В ближайшее время обустроят новые экологические тропы на горе Маура и Ципиной горе, а также круговую экотропу и смотровую площадку.