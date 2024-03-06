В Череповце у Ледового Дворца начали строить ФОК

Около Ледового Дворца в Череповце начали строить новый ФОК. По словам мэра Череповца Вадима Германова, конкурс на строительство спортивного сооружения выиграла местная компания «Вертикаль».

В ходе аукциона подрядчик снизил стоимость работ на 9% и в итоге цена контракта составила 503 млн рублей. Вадим Германов пояснил, что на сэкономленные средства для нового комплекса будут закуплены оборудование и тренажеры.

«Трехэтажное здание ФОКа образует с Ледовым Дворцом единый комплекс и компенсирует дефицит площадей для тренировок. Услуги будут доступны не только профессиональным спортсменам, но и всем жителям нашего города. В здании расположатся четыре спортивных зала - один большой для игровых видов спорта и 3 малых», - уточнил Вадим Германов.

Согласно условиям контракта, завершить строительство подрядчик должен 31 июля 2025 года.