В многоквартирных домах Вологды начали менять лифты

В многоквартирных домах Вологды начались работы по замене лифтов. Как уточнили в пресс-службе администрации города, всего в 2024 году поменяют 55 лифтов в 15 домах. Общая стоимость работ – 148,3 млн рублей.

«Устанавливаются лифты Могилевского завода. Они уже используются на территории города и показали свою надежность. Ставим задачу, чтобы все работы были выполнены в течение двух месяцев. Все лифты уже на складе, задержек поставок не будет. Если будут вопросы у людей старшего возраста и маломобильных граждан, то мы готовы оказать помощь: сходить в магазин, погулять с собакой. Поставил задачу обзвонить всех жителей, наши волонтеры при необходимости готовы помочь», – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

К примеру, в доме №93 по улице Ленинградской новые лифты появятся в каждом из 8 подъездов. Прежние лифтовые конструкции отработали около 30 лет и часто выходили из строя. Подъемники в этом году меняются и еще в нескольких соседних домах по адресам: улица Ленинградская, 95, 85 и улица Щетинина, 23.

«Дома попали в первую волну ремонта. В них лифты отработали порядка 30 лет. Конечно, они требовали постоянного ремонта, а это дополнительные затраты, которые идут на текущий ремонт дома. После замены лифтов планируем косметический ремонт в ряде подъездов», –уточнил заместитель директора УК «РЭС-3», обслуживающей эти дома, Андрей Панов.

Добавим, что в программу замены лифтов включаются многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых вышел срок службы эксплуатации лифтового оборудования.

Работы в этом году пройдут по следующим адресам: ул. Ленинградская, д. 93, 85, 95, Щетинина, д. 23, Октябрьская, д. 27, Мохова, д. 23А, Чехова, д. 8, Текстильщиков, д. 16, Северная, д. 5, Карла Маркса, д. 97, Галкинская, д. 87, Пролетарская, д. 61А, Пугачева, д. 28А, Ленинградская, д. 109А, Архангельская, 13Б. Еще в 8 домах пройдут другие виды работ по капитальному ремонту.