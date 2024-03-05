Андрей Луценко поблагодарил женщин-волонтеров в преддверии Международного женского дня

В стенах Законодательного собрания Вологодской области состоялся торжественный прием женщин-волонтеров, который организовал председатель ЗСО Андрей Луценко.

Гостьями торжественного приема стали волонтеры сообщества «ШвейБат Вологда», организации «С миру по нитке», серебряные волонтеры, добровольцы из городов и округов Вологодской области. Эти женщины организовали волонтерские объединения для помощи бойцам СВО, привлекли к этой деятельности сотни людей.

Андрей Луценко поздравил вологжанок с весенним праздником, поблагодарил за волонтерскую деятельность, направленную на поддержку военнослужащих.

«В это сложное время, когда наши ребята находятся на СВО, каждая из вас выполняет свою работу – вы шьете одежду, плетете маскировочные сети, собираете и отправляете гуманитарные грузы. Это очень важная работа, ни один мужчина не смог бы так справиться с ней, так как справляются наши женщины – чутко и спокойно, - отметил Андрей Луценко. - Помимо материальной, парням нужна и моральная поддержка, которую, прежде всего, обеспечивают женщины. Благодаря этой поддержке бойцы знают, что за их семьей стоит вся страна».

Андрей Луценко вручил женщинам-волонтерам благодарности и цветы. Среди награжденных - исполнительный секретарь Череповецкого городского местного отделения «Единой России» Ольга Высоцкая. Череповчанка 22 раза лично выезжала в зону СВО с гуманитарной помощью, которую подготовили в городе металлургов. Всего за все время спецоперации череповчане собрали более 900 тонн груза.

«Мы включились в эту работу с самого начала спецоперации. Ежемесячно отправляем гуманитарную помощь, которую приносят жители города, закупаем необходимое оборудование и материалы по заявкам подразделений, где проходят службу наши военнослужащие. Также плетем сети, изготавливаем блиндажные свечи и носилки. Недавно начали шить ортопедические подушки. Все это мы делаем для того, чтобы ребята чувствовали, что они не одни», - рассказала Ольга Высоцкая.

Также благодарности из рук Андрея Луценко получили волонтеры «Вологодского Швейбата». Они стали одними из первых, кто начал массово заниматься плетением маскировочных сетей. Постепенно производство расширялось, открывались новые направления работы. Сейчас в «ШвейБате» насчитывается более сотни мастерских и цехов по всему региону, семь из них находятся в областной столице.

«Мы отправили более трех тысяч маскировочных сетей, тысячу изделий швейного производства. Начали изготавливать противоосколочные одеяла – отправили уже 10 штук, - рассказала волонтер сообщества, руководитель направления «Маскировочные сети» Ирина Дуванова. – Невозможно оставаться в стороне в такое сложное для страны время. Люди это понимают, поэтому помогают, как могут – кто-то финансово, кто-то руками, например, приходят в мастерские плести сети. По-другому сейчас никак».

Также благодарственные письма получили члены общественной организации «Боевое братство». Вологжанки ведут постоянную работу с ветеранами СВО, оказывают помощь и поддержку их семьям.