Вологжанин продает мяч с автографами Лионеля Месси и Луиса Суареса

[ Общество ]

На сайте Авито появилось объявление о продаже футбольного мяча с автографами Лионеля Месси и Луиса Суареса. Автор объявления – вологжанин Алексей Смирнов. В объявлении продавец уточняет, что автографы у великих брал лично.

«Официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года в России - Adidas Telstar mini с автографами великих - чемпиона мира Лионеля Месси и Луиса Суареса. Мяч новый, с бирками. Автографы брал лично. Матч Аргентина - Хорватия в Нижнем Новгороде, 21 июня 2018 года», - написано автором в объявлении.

Добавим, что продавец просит за мяч с автографами великих 200 тысяч рублей

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продажа чемпионат мира
 

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