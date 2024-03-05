Вологжанка стала призером финала Всероссийского конкурса «Начни игру»

Вологжанка Мария Гладько вошла в число призеров финала второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Награждение победителей прошло в Казани. В их числе – 24 индивидуальных разработчика, которые осваивали геймдев-профессии в рамках партнёрского кейса, а также три команды акселератора игровых проектов.

Второе место в акселераторе игровых проектов в составе команды April Overload с игрой Catlands заняла Мария Гладько. Одновременно она стала победителем партнерской спецноминации «Другой геймдев» в составе команды Aeroplan Games с игрой «Сердце Алтая».

Как заявил на финале конкурса заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, наша страна входит в топ-5 государств по числу людей, которые играют в видеоигры – это более 60% граждан старше 16 лет.

«Видеоигры должны помогать развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности, патриотизм, поэтому очень важно создавать свои уникальные цифровые продукты с учетом нашей российской самобытности, в которой отражены наши российские ценности и правильно представлена история», – сказал Чернышенко.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова, за два сезона акселератора были отобраны 58 проектов, два из которых стали резидентами Фонда Сколково и получили поддержку в размере 14 миллионов рублей, а десять проектов уже вышли в сторы. В рамках направления «Партнерский кейс» более 70 участников получили предложения поступить на стажировку или предложения о трудоустройстве.