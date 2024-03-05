Холдинг «Швабе» вологодская прокуратура обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере

Вологодскими правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по статьям за мошенничество в особо крупных размерах по фактам строительства поликлиники в Череповце и дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов в селе Молочное под Вологдой. Подрядчиком строительства в обоих случаях выступает холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех». Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Вологодской области, которая проверила исполнение законодательства при реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Установлено, что региональным казенным учреждением «Служба единого заказчика» в марте 2023 года с коммерческой организацией в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» заключен контракт на строительство поликлиники в Череповце стоимостью свыше 1,2 млрд руб., в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» – контракт на строительство дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов в с. Молочное стоимостью свыше 1,2 млрд руб.», - рассказали в прокуратуре региона.

Во время проверки выяснилось, что строительство соцобъектов идет с существенным отставанием от графика. Кроме того, подрядчик не смог подтвердить целевое расходование части бюджетных средств, выделенных ему в качестве аванса. После прокурорской проверки были возбуждены два уголовных дела, которые в настоящее время соединены в одно производство.

Напомним, контракты на строительство социальных объектов были подписаны руководством области и компанией «Швабе-Москва» весной прошлого года.

Как заявил после подписания, в частности, контракта на строительство дома социального обслуживания заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов, «опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов и наработанные годами компетенции позволит холдингу качественно выполнить текущие задачи».