Билайн улучшил связь в Вологодской области с помощью двух технологий

Мобильный оператор билайн запустил технологии VoLTE[1] (Voice over LTE – «Голос через LTE») и VoWiFi[2] (Voice over Wi-Fi – «Голос через Wi-Fi») в Вологодской области[3]. Они улучшают качество звука и компенсируют нестабильный сигнал с помощью Wi-Fi.

Кристально чистый голос без лишнего шума и быстрый дозвон – вот что получает абонент билайна, включив VoLTE. Выйти в интернет со смартфона прямо во время вызова теперь тоже не проблема. В звонке телефон не будет переключаться со стандарта связи 4G на 2G или 3G и сохранит доступ к Сети.

Остаться без интернета и без возможности позвонить кажется почти невозможным сегодня. Но бывают места, в которых, несмотря на всю развитость их инфраструктуры, есть помехи сигналу. Железобетонные и металлические конструкции, кирпичные стены и другие плотные материалы служат препятствием для радиоволн. Поэтому на подземных парковках, в кафе на цокольных этажах или в ТЦ связь иногда прерывается. В таких ситуациях на помощь приходит VoWiFi. Вместо стандартной базовой станции технология использует Wi-Fi-роутер. Чтобы позвонить, абоненту достаточно всего лишь подключиться к общественной сети. Вызов, который проходит по Wi-Fi, тарифицируется как обычный голосовой звонок в рамках пакета связи. Благодаря этому клиентам билайна открывается прекрасная возможность не платить за роуминг за границей при звонках в домашний регион.

Директор Вологодского отделения билайна Денис Чибисов: «Прошлый год был плодотворным для нас, и мы рады поделиться его итогами с абонентами. Билайн ускорил 4G во многих городах и селах, увеличил сеть широкополосного доступа в интернет и запустил VoLTE и VoWiFi. Эти технологии входят в умную сеть билайна и расширяют возможности для общения. VoWiFi поможет позвонить близким, если сигнал сотовой связи нестабилен, но при этом есть доступ к Wi-Fi. С VoLTE звонок быстрее дойдет до абонента и смартфон будет дольше держать заряд, так как нет переключения на 2G/3G. Для подключения этих технологий не придется загружать сторонние приложения или тратить деньги. Билайн продолжит увеличивать площадь покрытия 4G в области и внедрять новые технологии, чтобы как можно больше абонентов были довольны качеством связи».

Технология VoLTE в большинстве смартфонов включена автоматически. Активировать VoWiFi можно в настройках. Подробнее о технологиях и списке устройств, которые их поддерживают, можно узнать здесь и здесь.

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