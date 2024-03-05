Вологодский кинематограф может появиться в нашей области

В Вологодской области появится свой кинематограф. С такой идеей к врио губернатора Георгию Филимонову обратился череповецкий режиссер Сергей Задорин. В ответном письме Георгий Филимонов пояснил, что поддерживает идею режиссера.

Сейчас в Вологодской области уже существуют небольшие частные киностудии и кинокомпании, но в данном случае речь идет о государственной киностудии, либо киностудии с часто государственным партнерством.

Предполагается, что новая структура будет создавать качественный контент для продвижения культурного и промышленного потенциала Вологодской области. Как рассказал порталу GorodChe Сергей Задорин, для своей работы новая структура будет привлекать гранты и частные инвестиции, а также рассчитывает на региональное финансирование. Опыт создания подобных проектов у команды Задорина уже есть.

Одним из первых проектов, который предлагается снять на киностудии, будет цикл короткометражных фильмов «Земля вепсов». Помимо этого, специалисты студии могут взять на себя съемки и монтаж фильмов о наиболее значимых событиях, происходящих в регионе. Подобный опыт создания фильмов есть в Якутии, где киностудия «Сахафильм» работает уже на протяжении 28 лет, внеся большой вклад в культурную жизнь республики.

Стоимость проекта Сергей Задорин оценивает в сумму 35 млн рублей. Эти средства пойдут за приобретение помещения и оборудования, а также оплату работы специалистам, в числе которых будут режиссеры, операторы, художники, блогер, административный и обслуживающий персонал, редактор, директор и другие работники. Всего предполагаемый штат – около 13 человек.