В Череповце пройдет гонка на советских мотоциклах

[ Спорт ]

В субботу, 9 марта, в центре технических видов спорта «Адреналин» пройдет кольцевая гонка «Мотожар», сообщает информационный портал cherinfo. В состязании, проводимом при поддержке мэрии Череповца и администрации Череповецкого района, будут участвовать мотоциклы с колясками времен СССР. Начало мероприятия в 12:00.

«Гонка пройдет в четвертый раз, это уже традиция. В кольцевой гонке по ледяному треку будут участвовать 16 череповчан на тяжелых отечественных мотоциклах. Возможно, будет больше участников, еще можно заявляться. Мотоцикл „Урал“ требует определенных вложений, не многие этим сейчас занимаются. В 12 часов начинается гонка, мероприятие продлится примерно до 16 часов», — рассказал один из организаторов Игорь Лоханов.

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