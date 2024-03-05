Вологжан заставят убрать 40 незаконно установленных гаражей

Вологжан заставят убрать 47 конструкций, которые, по мнению городских властей, были установлены незаконно. Об этом говорится в распоряжении административного департамента городской администрации, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

В список попали киоск, павильон, 40 металлических гаражей, 4 хозпостройки, 2 сооружения и 1 ограждение. Объекты находятся вблизи Пошехонского шоссе, 22, 26, в Говоровском проезде, 3, улице Профсоюзной, 28, 30, улице Гагарина, 144, улице Александра Клубова, 68, 70, а также на улице Ильюшина, - сообщает городская Дума в соцсетях.

«Принимается комплекс мер по установлению владельцев самовольно установленных гаражей и понуждению их к устранению нарушений. В частности, проводится поиск собственников через обращения в УМВД, размещение информации о необходимости демонтажа гаража в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте администрации города Вологды, размещение объявления на самом объекте», — рассказал заместитель председателя Вологодской городской Думы Сергей Никулин.

Собственники в течение месяца должны снести или демонтировать установленные объекты своими силами. В противном случае убирать объекты будет городская администрация, а владельца ждет штраф.