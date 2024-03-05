В Вологде пройдут масленичные гулянья

С 15 по 17 марта в районах областной столицы запланированы развлекательные мероприятия в честь масленичной недели. Праздничные программы пройдут на десяти площадках города.

15 и 16 марта в сквере у ДК Льнокомбината организована игровая интерактивная программа «Сударыня Масленица» с 12:00 до 14:00. Основная часть мероприятий запланирована на 17 марта. В этот день с 12 часов начнутся концертно-развлекательные программы на площади Федулова, бульваре Пирогова, Затоновском берегу, в Фрязиновской парке, Рождественском сквере, Осановской роще, сквере у ДК Льнокомбината, а также в Парке Ветеранов и Кремлевском саду.

«Делали наши программы с расчётом на то, чтобы жители имели возможность отдохнуть в праздник Масленицы и посетить гулянья у себя в микрорайоне. Из гостей к нам приедет ансамбль народной музыки, песни и танца “ЧереповецЪ”, он выступит на площади Федулова, там же будет анимационная программа для детей. В Рождественском парке для вологжан выступит гармонист из Москвы Андрей Мякиченко, в остальных программах для жителей тоже приготовлено много интересного», — рассказал художественный руководитель общегородских мероприятий Влад Виноградов.

В этом году в программе не будет общегородского празднования Масленицы, а также традиционного сожжения чучела.

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