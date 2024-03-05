Пьяный череповчанин выкрал трехлетнюю дочь из детского сада

[ Происшествия ]

В Череповце пьяный мужчина фактически выкрал собственную трехлетнюю дочь из детского сада. Мужчина так торопился, что увел ребенка даже без верхней одежды. О происшествии стало известно от воспитателей дошкольного учреждения, которые сообщили об этом в полицию.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, участковый уполномоченный Ирина Соколова установила, что пьяный родитель – это ее поднадзорный. В телефонном разговоре тот признался, что отвез ребенка к своей матери.

«Сотрудница полиции выехала по адресу проживания бабушки. Мужчина рассказал, что поссорился с женой, и она запретила ему видеться с ребенком. Отцу очень захотелось увидеть малышку, и он решил забрать девочку из детского сада. Верхнюю одежду надевать на дочь не стал, поскольку очень торопился», - рассказали в пресс-службе УМВД.

В отношении мужчины составлен административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Как уточнили в полиции, мужчина, скорей всего, отделается штрафом.

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фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

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Пьяный череповчанин выкрал трехлетнюю дочь из детского сада
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