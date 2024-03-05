В Тарногском округе подростки чуть не спалили дом

[ Происшествия ]

Вчера около восьми часов вечера в пожарную службу поступила информация о том, что из заброшенного дома в деревне Маклинская Тарногского округа идет дым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Очевидцы рассказали, что незадолго до пожара рядом с домом видели двух подростков, которые играли со спичками и бумагой. Вероятно, именно их действия привели к возгоранию.

Прибывшим огнеборцам удалось потушить пожар на площади 15 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю отделку здания, люди не пострадали.

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