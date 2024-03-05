Вологодская область в минувшие выходные стала центром единоборств Северо-Запада. В Вологде 2 и 3 марта прошли первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо в дисциплине ГТФ, а также фестиваль цветных поясов. В Череповце – первенство по всестилевому каратэ.

В областной столице собралось около 300 тхэквондистов из Вологодской, Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа и республики Коми.

Спортсмены «Школы тхэквондо Березина» завоевали на первенстве СЗФО 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. По два золота взяли Екатерина Гончарова, Александр Комиссаров и Станислав Левашов.

Фестиваль цветных поясов принес вологодской команде 46 наград разного достоинства - 12 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.

В СК «Юбилейный» города металлургов на первенстве федерального округа по всестилевому каратэ собрались спортсмены из Вологодской области, Карелии, Коми, Мурманска и Калининграда. Миша Попов и Нина Молева, представляющие Вологодский муниципальный округ, завоевали 3 золотых и 2 бронзовые медали.