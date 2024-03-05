Региональное УМВД объявило результаты конкурса «Краса вологодской полиции-2024»

Региональное УМВД объявило результаты конкурса «Краса вологодской полиции», который проводился в преддверии 8 марта.

Как ранее сообщалось, всего в конкурсе приняли участие 34 сотрудницы подразделений регионального УМВД и территориальных органов МВД в городах и округах. Среди них было 10 вольнонаемных работниц и 24 аттестованных сотрудниц.

«Красой вологодской полиции» в первой номинации, в которой были представлены портфолио аттестованных сотрудниц, стала Екатерина Цивилева из Череповца. Екатерина – государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного подразделения ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу.

Во второй номинации большинство голосов было отдано за Арину Хомутинникову, инспектора отделения организации агентурно-оперативной работы, профилактики и административной практики отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Вологде», - сообщает региональное управление полиции.

Награждение победительниц состоится на торжественном собрании, посвященному Международному женскому дню.