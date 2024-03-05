Региональное УМВД объявило результаты конкурса «Краса вологодской полиции-2024»

[ Общество ]

Региональное УМВД объявило результаты конкурса «Краса вологодской полиции», который проводился в преддверии 8 марта.

Как ранее сообщалось, всего в конкурсе приняли участие 34 сотрудницы подразделений регионального УМВД и территориальных органов МВД в городах и округах. Среди них было 10 вольнонаемных работниц и 24 аттестованных сотрудниц.

«Красой вологодской полиции» в первой номинации, в которой были представлены портфолио аттестованных сотрудниц, стала Екатерина Цивилева из Череповца. Екатерина – государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного подразделения ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу. 

краса

 

Во второй номинации большинство голосов было отдано за Арину Хомутинникову, инспектора отделения организации агентурно-оперативной работы, профилактики и административной практики отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Вологде», - сообщает региональное управление полиции.

краса 1

Награждение победительниц состоится на торжественном собрании, посвященному Международному женскому дню.

Теги:
краса полиции конкурс
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

Последние новости

Временный объезд кувшиновского моста может вызвать ледовый затор в паводок
Вологжан заставят убрать 40 незаконно установленных гаражей
В Вологде пройдут масленичные гулянья
Вологжанка придумала новую схему мошенничества с помощью маркетплейса
Пьяный череповчанин выкрал трехлетнюю дочь из детского сада
В Тарногском округе подростки чуть не спалили дом
Вологодская область в минувшие выходные стала центром единоборств Северо-Запада
Региональное УМВД объявило результаты конкурса «Краса вологодской полиции-2024»
Завтра на Вологодчине прозвучат сирены
Вдова знаменитого вологодского композитора скончалась в Санкт-Петербурге