Завтра на Вологодчине прозвучат сирены

[ Общество ]

Завтра, 6 марта, по всей России пройдут проверки системы оповещения населения. В рамках мероприятия заработают сирены и громкоговорители, зазвучит сигнал «Внимание всем!». Кроме того, эфиры теле- и радиоканалов будут замещены специальной информацией: "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

Комплексная проверка пройдет в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Вологодской области.

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